На ютуб-канале шоу "Маска" анонсировали второй выпуск, где появится телеведущий Владимир Остапчук в необычном виде, а Олега Винника поцелует на сцене Горилла.

Как передает Politeka.net, недавно состоялась премьера второго сезона шоу "Маска". Звездными детективами стали Олег Винник, Ольга Полякова, Дзидзьо и Настя Каменских. К ним присоединился Андрей Данилко.

На ютуб-канале шоу "Маска" опубликовали новое видео. На кадрах представили, что ждет зрителей на втором выпуске шоу. Телеведущий Владимир Остапчук появится в костюме Фредди Крюгера из фильма "Кошмар на улице Вязов".

Также, на сцене шоу "Маска" персонаж Горилла поцеловала Олега Винника, а Настя Каменских дала волю эмоциям.

"Какие страсти будут на нашем шоу", - сказала Настя Каменских.

Напомним, что следующий выпуск выйдет 30 октября в 21:00 на телеканале "Україна".

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