Відгримів черговий випуск другого сезону шоу "Маска", в результаті якого був розкритий персонаж Грифон, який вразив усіх шикарним костюмом вагою 20 кг.

На сцені проекту учасник виконав хіт We Will Rock You групи Queen, передає Politeka.net. Судді і глядачі обімліли, коли Грифон зняв нарешті маску. Ним виявився капітан збірної України з футболу Андрій П'ятов (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"Який шок! 😱 Ніхто не очікував побачити під маскою магічного Грифона самого Андрія Пятова. Вражені вокальними даними воротаря збірної України і футбольного клубу «Шахтар» і засмучені, що така красива маска покидає наше шоу. Вам вдалося відгадати загадки?", - йдеться в підписі.

Більше всіх, мабуть, засмутилася зірковий детектив Оля Полякова: "Дуже красивий, найкрасивіша маска, шкода, що ми більше не будемо її тут спостерігати". Також вона зазначила, що П'ятов, який раптом заспівав, "дуже круто впорався" з цим завданням.

"Було супер, це новий досвід для мене... Я мріяв потрапити (на проект, - ред.), тим більше з такими чудовими людьми", - прокоментував спортсмен.

До речі, інший зірковий детектив Настя Каменських припустила, що в масці Грифона можуть перебувати Станіслав Боклан, Дмитро Гордон або Олександр Усик. А Олег Винник помітив незвичайний мікрофон героя, порівнявши його зі знаменитими вилами політика Олега Ляшка. Але найближчим до розгадки виявився Андрій Данилко: "Співає Грифон нормально, але все-таки мені здається, що це спортсмен. Тому що під час виступу він руками робив рухи, як вболівальники на футбольному матчі".

Користувачі кинулися коментувати:

"Навіть не могла подумати)"

Це не справедливо, ви відкрили чудову маску"

"Дуже засмутили цим відкриттям (((така шикарна маска і її відкрили😢"

"Круто🔥 не очікувала, що Пятов так співає 👏"

"Даремно Грифона відкрили😢"

"Звичайно підказки такі ... У минулому році були хороші і цікаві, а в цьому деякі персонажі навіть не говорять 🙄 навіть припустити не можна було що це футболіст 🔥".

