Известная певица Ольга Полякова, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", показала свои формы в полупрозрачном боди.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Полякова в обтягивающих черных джинсах и полупрозрачном черном боди выгнула спину. В этой позе отлично видно идеальную фигуру певицы. Также свой образ она дополнила бомбером черного цвета с цветочным принтом и солнезащитными очками,

"Комиссарша Катаньи)))))) вот и выдала свой возраст", - подписала фото Ольга Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев под кадром певицы: "Красотка", "Шикарная", "Это просто слишком вау", "Королева", "Отличный возраст, дорогая", "Спалилась", "Боже, какая богиня", "Всем бы так выглядеть в таком возрасте", "Не разберёшь на первый взгляд, где дочь, где Мама! Роскошна", "О боже, фигура огонь!", "Красотка! Чудо девочка!", "Ты прекрасная".

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