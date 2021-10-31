Оля Полякова, ведущая шоу "Взрослые девочки", а также детектив проекта "Маска", показала, как дочь наслаждается деликатесом, записав видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Маша - 16-летняя старшая дочь певицы Оли Поляковой. Подросток пошла по стопам звездной мамы, став солисткой панк-рок группы "Швы". Также Маша активно ведет социальные сети, где веселит украинцев и показывает кадры из реальной жизни. Оля тоже ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.
На новых кадрах Оля показала, как пришла с дочерью попробовать икру. Полякова сняла Машу, которая пережевывала деликатес.
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"Ну и как оно, набить икрой полный рот", - спросила Оля, подкалывая дочь.
Маша в этот момент довольная жевала и показала жест, который означает круто.
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