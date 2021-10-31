Оля Полякова, ведущая шоу "Взрослые девочки", а также детектив проекта "Маска", показала, как дочь наслаждается деликатесом, записав видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маша - 16-летняя старшая дочь певицы Оли Поляковой. Подросток пошла по стопам звездной мамы, став солисткой панк-рок группы "Швы". Также Маша активно ведет социальные сети, где веселит украинцев и показывает кадры из реальной жизни. Оля тоже ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых кадрах Оля показала, как пришла с дочерью попробовать икру. Полякова сняла Машу, которая пережевывала деликатес.

Элитная икра, которую пробовала Маша, стоит более тысячи гривен за баночку.

"Ну и как оно, набить икрой полный рот", - спросила Оля, подкалывая дочь.

Маша в этот момент довольная жевала и показала жест, который означает круто.

Напомним, Полякова резко высказалась о женщинах, далеких от идеалов красоты

А еще Politeka писала, что расслабленная Полякова без косметики показала, как кайфует по утрам в Сицилии

Также Politeka сообщала, что коренастый "Холостяк" под маской Грифона взволновал Каменских и Полякову



