Звездные детективы шоу "Маска"певицы Оля Полякова и Настя Каменских предположили, что под маской Грифона может спрятаться герой реалити-шоу "Холостяк" Сергей Мельник.

Как пишет Politeka.net, 23 октября на телеканале "Украина" состоялась премьера второго сезона загадочного шоу "Маска". Догадываться, кто из знаменитостей спрятался под загадочными костюмами вместе со зрителями будут звездные детективы Оля Полякова, Андрей Данилко, Олег Винник, Настя Каменских и Дзидзьо.

Так, после первого эфира стало известно, что под маской Баяна спряталась звездная "мама" Верки Сердючки (сценический образ детектива шоу Андрея Данилко) Инна Белоконь.

На официальной странице шоу в Instagram решили заинтриговать зрителей и опубликовали фрагмент видео, в котором Оля Полякова и Настя Каменских размышляют, что под маской Грифона мог спрятаться герой реалити-шоу "Холостяк" футболист Сергей Мельник.

"Так, у меня есть предположения. Еще связь с Огневич, она же снимается в "Холостячке"... И там Сергей Мельник, он же футболист", - сказала Настя Каменских.

На официальной странице напомнили, что второй выпуск шоу выйдет в субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

В комментариях поклонники написали, что это может быть и сама сестра Златы Огневич, Сергей Мельник или Григорий Решетник.

Ранее Politeka писала, что Полякова и Каменских на шоу "Маска" ищут для Данилко жену: "Остался один девственный Андрюшечка".

Напомним, что Данилко попал в неловкую ситуацию на шоу "Маска", кадры оказались в Сети: "Я сейчас просто застеснялся".

A еще Politeka сообщала, что Олега Винника на шоу "Маска" поцеловала Горилла, Каменских тоже дала волю эмоциям: "Какие страсти".