На ютуб-каналі шоу "Маска" анонсували другий випуск, де з'явиться телеведучий Володимир Остапчук в незвичайному вигляді, а Олега Винника поцілує на сцені Горила.

Як передає Politeka.net, нещодавно відбулася прем'єра другого сезону шоу "Маска". Зірковими детективами стали Олег Винник, Ольга Полякова, Дзідзьо і Настя Каменських. До них приєднався Андрій Данилко.

На ютуб-каналі шоу "Маска" опублікували нове відео. На кадрах представили, що чекає глядачів на другому випуску шоу. Телеведучий Володимир Остапчук з'явиться в костюмі Фредді Крюгера з фільму "Кошмар на вулиці В'язів".

Також, на сцені шоу "Маска" персонаж Горила поцілувала Олега Винника, а Настя Каменських дала волю емоціям.

"Які пристрасті будуть на нашому шоу", - сказала Настя Каменських.

Нагадаємо, що наступний випуск вийде 30 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше повідомлялося, на шоу "Маска" розсекретили Баяна, Данилко не впізнав близького друга: "Був упевнений, що це..."

Також, "А Дан Балан може бути?": українці допустили, хто ховається в костюмі кажана на шоу "Маска"

Politeka розповідала, другий сезон шоу "Маска" рознесли в пух і прах після прем'єри: "Костюми минулого сезону..."