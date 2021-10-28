На ютуб-каналі шоу "Маска" анонсували другий випуск, де з'явиться телеведучий Володимир Остапчук в незвичайному вигляді, а Олега Винника поцілує на сцені Горила.
Як передає Politeka.net, нещодавно відбулася прем'єра другого сезону шоу "Маска". Зірковими детективами стали Олег Винник, Ольга Полякова, Дзідзьо і Настя Каменських. До них приєднався Андрій Данилко.
На ютуб-каналі шоу "Маска" опублікували нове відео. На кадрах представили, що чекає глядачів на другому випуску шоу. Телеведучий Володимир Остапчук з'явиться в костюмі Фредді Крюгера з фільму "Кошмар на вулиці В'язів".
Також, на сцені шоу "Маска" персонаж Горила поцілувала Олега Винника, а Настя Каменських дала волю емоціям.
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"Які пристрасті будуть на нашому шоу", - сказала Настя Каменських.
Нагадаємо, що наступний випуск вийде 30 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна".
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