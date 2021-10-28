Минулої неділі вийшов прем'єрний випуск другого сезону шоу "Маска", в якому українців не тільки інтригують, а й веселять зіркові детективи, один з яких особливо насмішив глядачів.

Зіркові детективи Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова і Настя Каменських намагаються відгадати героїв шоу, і паралельно дарувати глядачам гарний настрій, повідомляє Politeka.net.

У прем'єрному випуску Андрій Данилко вирішив похвалитися своїм талантом брати високі ноти, однак у нього це не особливо вийшло. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Незручна ситуація насмішила глядачів, детективів і самого Андрія Данилка.

"У мене не той день. Я не розспіваний... Я зараз просто засоромився", - награно зніяковівши вимовив Данилко.

"Обожнюємо наших детективів 😁 Андрій Михайлович, ви найкращий!",- написали автори поста в офіційній групі проекту.

За дві години публікація швидко зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів:

"Як я люблю цього хлопця!!!!", "Без нього шоу було б не таке😁 😘", "Андрій Михайлович Топ ❤ ❤ ️ кайф, обожнюю", "без Данилко шоу не шоу)))", "Данилко Суперстар🔥", "наш оперний співак і мій земляк", " який він прикольний😂 😂 😂", " 😂 😂 😂 викличте мені таксі 🤣🤣🤣", "😂😂😂😂 обличчя просто кайф вираз".

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