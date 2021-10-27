Скоро зрители увидят новый сезон сериала «Крепостная», анонсируя премьеру на странице телеканала в Инстаграм показала забавный фрагмент шоу «Орел и Решка», и не просто так.
Как передает Politeka.net, Верка Сердючка вместе с мамой стали ведущими юбилейного выпуска шоу о путешествиях «Орел и решка». Вместе с ними передачу вела певица Вера Брежнева.
«Лежала дома, смотрела «Крепостную» никого не трогала, в Барселону вытащили», - сказала Сердючка, выйдя из аэропорта.
Верке Сердючке с мамой тогда досталась золотая карта, поэтому они отдыхали на роскошной яхте. А Вера Брежнева отдыхала в Барселоне душой. Но не смотря на это певица была в восторге от путешествия.
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«Это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни», - говорила она.
Видео активизировало воспоминания о шоу у зрителей.
«Да, Андрей очень юморной! Очень чувствует людей, умный», «Таких, как Андрей – единицы в мире!», «Сюжет с Веркой в Орле – бомба», - писали в комментариях.
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