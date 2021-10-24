23 октября состоялась премьера второго сезона гипершоу "Маска", где одним из детективов выступает Андрей Данилко, известный также по псевдонимом Верка Сердючка, который удивил внешним видом.

Известный артист завоевал большую популярность благодаря своей харизме и таланту, сообщает Politeka.net. Уже второй сезон подряд Андрей Данилко снимается в качестве детектива на шоу "Маска", что очень радует его поклонников.

23 октября состоялась премьера шоу, где певец не стал изменять себе и появился снова во всем черном. Ведущая бэкстейдж Natella Kirs поинтересовалась у Данилко, почему он всегда ходит в одном цвете.

"У меня черных вещей - вот такая куча... Вот ребя там тратятся на костюмы, это же сумасшедших денег стоит, каждый раз вот это все накрутить, надеть, блестящее...У меня такая удачная придуманная "спецовка", - поделился Данилко.

После этот ведущая поинтересовалась, сколько денег у Данилко ушло на кофту, брюки и маску, но при этом "не хватило" на носки. Как оказалось, артист находился за столом в одних шлепках.

"Когда я ходил на "Х-Фактор" в тапочках, мне так реально удобно. Я ходил в тапочках, а все говорят - это неприлично, надо надеть кроссовки... Вы сейчас посмотрите последние тенденции моды, я опередил моду! Я ходил с 2005 года в тапочках... Во-первых, это удобно, во-вторых, у меня отдыхают все время ноги, потому что я выступаю на каблуках. И сейчас это как тренд", - заявил певец.

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