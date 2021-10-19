Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева вместе со своим мужем и продюсером Константином Меладзе переехали в элитную квартиру украинской столицы.
Супруги закончили ремонт в элитной квартире площадью 206 метров в Киеве и теперь могут спокойно в нее переехать.
Апартаменты находятся в стеклянной башне Skyline, также у супругов есть место для авто на подземной парковке. Квартира записана на имя продюсера. Об этом говорится в программе Викриття, сообщает Politeka.net.
В здании есть свой тренажерный зал, комната для переговоров, библиотека и детская зона для развлечений. Рыночная цена жилья Меладзе и Брежневой в небоскребе составляет примерно 825 тысяч долларов.
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Также в Печерске у Константина Меладзе есть еще одна - трехкомнатная квартира с престижном ЖК стоимостью около 350 тысяч долларов.
Кроме этого, у Меладзе в собственности имеется трехэтажная дача с камином, музыкальной студией и с выходом на залив Днепра.
У Веры Брежневой есть собственная квартира на Воздвиженке площадью 80 квадратных метров, также у нее есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, и пятикомнатная квартира в дореволюционном доме по улице Десятинной.
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