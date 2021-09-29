Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала о своем состоянии
39-летняя певица и жена продюсера Константина Меладзе удивила свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с болезненным видом. прикладывая к голове мешочек, по-видимому, со льдом.
Брежнева рассказала, что получила травму, и это перед важным событием.
"Кто молодец - я молодец 😎. Почему бы в ночь перед съемками клипа не набить себе шишку?😂", - говорится в подписи.
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В коротеньком видео Вера со страдающим выражением лица заявила: "Очень хочу познакомить вас с замечательным человеком, который в ночь перед клипом ударился головой, набил себе шишку и синяк... Это я, познакомьтесь".
Однако, судя по следующему посту, звезде удалось подлечиться и нырнуть с головой в работу.
"Не понимаю, откуда у людей время на все эти осенние страдания и депрессии? Я, например, сегодня работаю. И завтра работаю. И послезавтра. И зима придет, а я снова ***, работаю...", - Брежнева пожелала доброго утра своим подписчикам.
Несколько лет назад Брежнева повредила позвоночник, катаясь в горах в Буковеле. Отказавшись от услуг инструктора, она решила самостоятельно спуститься по склону. Не пройдя и половины спуска, не удержалась на одном из поворотов и упала.
Ранее Politeka писала, что Брежнева выдала все секреты "Виа Гра" и рассказала, как относится к остальным: "Мы все..."
Напомним, что экс-ВИА Гра Брежнева в мини-топике призналась, сколько килограммов набрала: "наконец-то".
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