Відома співачка, екс- "ВІА Гра" Віра Брежнєва назвала шанувальникам свою реальну вагу

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва в свої 39 років може похвалитися стрункою фігурою. Її багато хто вважає еталоном краси і жіночності.

Дружина Костянтина Меладзе звикла бути в центрі уваги і не упускає можливості покрасуватися на фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру.

У розділі сторіс Instagram Брежнєва показала приголомшливі форми. На ній був надітий вузький чорний топ і штани червоного кольору, які підкреслили рельєфні стегна. Співачка зізналася, що на наданому фото вона набрала зайву вагу.

Віра розповіла, що в березні місяці через роботу сильно схудла і довго не могла відновиться.

Артистка почала дозволяти собі все і після цього набрала у вазі.

"Нарешті в червні красиво погладшала. До 57 кг», - написала вона.

Після цього Брежнєва поспішила запевнити, що зараз її вага нормалізувалася. Вона важить 55.5 кг.

"Зайве пішло, потрібне залишилося", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Брежнєва на прогулянці без Меладзе заговорила про особисте: "коли ти один...".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва втиснулася в червоні штани і покрутила головними достоїнствами: "вже за себе не ручаюся".

Також Politeka писала, що Брежнєва похвалилася люксовими апартаментами в Туреччині з басейном і терасою: кадри розкоші.