Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева устроила летнюю съемку в новом трендовом образе с красными брюками
Недавно Вера рассказала, что она сильно изменилась за последние годы, изменилось и ее внутреннее состояние, изменился стиль. По словам звезды, она теперь предпочитает минималистичный стиль с удобством и простыми формами.
В новом видео Брежнева с гордость продемонстрировала смелый лук, состоящий их черного мини-топика на тонких лямках и трикотажных брюк красного цвета
;Лучше меньше, но лучше. Приобретаю только те вещи, которые на мне сидят идеально - не жмут, не давят, не перекручиваются", - разоткровенничалась звезда раньше.
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В этот раз она обратилась уже к фанатам: «Кто хотел ярких красок?💃🏼 сама себе удивляюсь и уже за себя не ручаюсь 😝♥️».
Пользователи сразу ответили: «Красотка😍; Верочка потрясная девчуля; Фигура🔥; Афродита❤️ Глядя на Вас Вера , просыпается вера к прекрасному ); Шикарно❤️; Обожаю вас Вера❤️; Красивая, настоящая, Вера❤; Побольше таких ярких красок❤️; Слов не хватает чтобы вами в полной мере восхититься❤️4 Ну какая же красивая 😍».
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