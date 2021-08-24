Известная певица, экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева назвала поклонникам свой реальный вес
Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Ее многие считают эталоном красоты и женственности.
Жена Константина Меладзе привыкла быть в центре внимания и не упускает возможности покрасоваться на фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.
В разделе сторис Instagram Брежнева показала потрясающие формы. На ней был надет узкий черный топ и брюки красного цвета, которые подчеркнули рельефные бедра. Певица призналась, что на предоставленном фото она набрала лишний вес.
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Вера рассказала, что в марте месяце из-за работы сильно похудела и долго не могла восстановится.
Артистка начала позволять себе все и после этого набрала в весе.
«Наконец-то в июне красиво понравилась. До 57 кг», - написала она.
После этого Брежнева поспешила заверить, что сейчас ее вес нормализовался. Она весит 55.5 кг.
«Лишнее ушло, нужное осталось», - отметила она.
Напомним, что Брежнева на прогулке без Меладзе заговорила о личном: "Когда ты один...".
Как сообщала Politeka, Брежнева втиснулась в красные брюки и покрутила главными достоинствами: "Уже за себя не ручаюсь".
Также Politeka писала, что Брежнева похвасталась люксовыми апартаментами в Турции с бассейном и террасой: кадры роскоши.