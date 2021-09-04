Популярная певица Вера Брежнева рассказала о своем участии в группе"Виагра"

Как пишет Politeka.net, группа "ВиаГра", продюсером которой является легендарный Константин Меладзе, в этом году празднует 21 год со дня создания. По случаю юбилея группы жена продюсера "ВиаГры" Вера Брежнева, которая выступала в коллективе с конца 2002 до 2008 года, ответила на некоторые вопросы.

За годы деятельности группы сменилось много солисток, однако Веру Брежневу вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской (настоящее имя Надежда Мейхер) считали "золотым составом" группы. В своем Instagram Брежнева ответила на самые интересные вопросы о "Виагре" по случаю 21-летия коллектива. Однако певица попросила поклонников не спрашивать, как она относится к другим участниц. Брежнева заявила, что "до всех участниц она относится с уважением!".

"Мы все - история", - сказала Вера.

Так, поклонники интересовались не ревнует ли Брежнева Меладзе к новым солисткам, какой был самый необычный костюм, почему выбрала псевдоним Брежнева, как делили строчки песни и многое другое. На все вопросы Брежнева ответила с юмором и искренне. Например, на вопрос "Какие моменты хочется повторить?" Брежнева искренне ответила, что ничего повторять не хочет.

"Я с любовью и благодарностью отношусь к прошлому, но повторять ничего не хотела бы. Мне очень нравится то, что у меня есть сейчас", - написала Вера.

А на вопрос, как делили между собой строки песен, Брежнева сказала, что "все эти решения принимает только продюсер до сих пор".

Далее приводим ответы Брежневой на некоторые вопросы.

Ранее Politeka писала, что Вера Брежнева раскрыла правду об операции, после которой стала выглядеть иначе: "Удалила все сразу".

Напомним, что экс-ВИА Гра Брежнева в мини-топике призналась, сколько килограммов набрала: "наконец-то".

A еще Politeka сообщала, что Вера Брежнева в купальнике насмешила видом рядом с "однофамильцем"-Генсеком СССР: фото.