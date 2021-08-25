Знаменита артиска і екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва розповіла в соціальних мережах про пластичну операцію

Як передає Politeka.net, Віра Брежнєва є популярною артисткою. Дівчина прославилася своєю участю в колективі "ВІА Гра". У 2007-му році артистка покинула групу і почала сольну кар'єру. Віра активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Віра відповідала на запитання шанувальників на своїй сторінці в Instagram. Користувачка мережі запитала, навіщо Віра видалила родимку, яка їй так йшла.

"Видалила родимку за медичними показаннями. Небезпечніше було її залишати. Видалила всі родимки відразу. Важливий догляд за цими місцями після видалення. Для видалення потрібно йти до лікаря", розповіла Віра Брежнєва.

Раніше у артистки була родимка з лівого боку під губою.

Також артистка привітала українців з Днем Незалежності.

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