Известная певица, экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций рядом с российским шоуменом, мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появилось несколько видео с мероприятия. На первом видео он пританцовывал под классическую музыку.

«Работаем», - подписал видео Галкин.

На втором видео рядом с Галкиным внезапно появилась Вера Брежнева. Она была одета в эффектное платье серебристого цвета. Платье на одно плечо было украшено дополнительными воланами спереди. Сначала певица приложила палец к губам, но позже, не смогла сдержать эмоций и пустилась в пляс, позируя на камеру для Галкина. Судя по всему, звезды вместе работали на корпоративе.

Отметим, что 45-летний Галкин является одним из самых востребованных телеведущих России. А Вера Брежнева, которая прославилась благодаря ВИА Гре, сегодня является одной из самых популярных певиц в РФ.

Напомним, что Брежнева на прогулке без Меладзе заговорила о личном: "Когда ты один...".

Как сообщала Politeka, Брежнева втиснулась в красные брюки и покрутила главными достоинствами: "Уже за себя не ручаюсь".

Также Politeka писала, что Брежнева похвасталась люксовыми апартаментами в Турции с бассейном и террасой: кадры роскоши.