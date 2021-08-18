Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва сколихнула публіку романтичними кадрами
39-річна співачка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на самоті в мальовничому місці, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Віра позувала в білій міні-сукні, з розпущеним волоссям. Артистка обійняла себе руками і спостерігала за морем.
"Коли ти один, не означає, що ти самотній. 🤍", - підписала вона кадри, заговоривши про особисті переживання.
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Користувачі підтримали Брежнєву в коментарях. Примітно, що свій "лайк" залишив і її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, з яким вони останнім часом багато подорожують. Зокрема, парочка тільки побувала в Греції, як вже оголосила про поїздку до Італії.
"Якщо вам нудно, некомфортно одному, задумайтеся, чи в хорошій ви компанії😂"
"Яка ви красива! ❤️ Я сторопіла коли дізналася що у вас є дорослі діти!"
"Ассоль❤️"
"Я прям відчула цей освіжаючий вітер😍"
"Якщо є оператор, значить, ти не один))). Гірше, коли натовп, а ти самотній!"
"Золоті слова❤️"
"Треба вміти розрізняти самотність від Свободи"
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