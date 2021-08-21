Екс- "ВІА Гра" Віра Брежнєва влаштувала літню зйомку в новому трендовому образі з червоними брюками

Нещодавно Віра розповіла, що вона сильно змінилася за останні роки, змінилося і її внутрішній стан, змінився стиль. За словами зірки, вона тепер віддає перевагу мінімалістичний стиль з зручністю і простими формами.

У новому відео Брежнєва з гордість продемонструвала сміливий лук, що складається їх чорного міні-Топіка на тонких лямках і трикотажних штанів червоного кольору

; Краще менше, але краще. Здобуваю тільки ті речі, які на мені сидять ідеально - не тиснуть, не тиснуть, не перекручуються", - розговорилася зірка раніше.

Цього разу вона звернулася вже до фанатів: "хто хотів яскравих фарб?💃 🏼 сама собі дивуюся і вже за себе не ручаюся♥♥️».

Користувачі відразу відповіли: »красуня😍; Вірочка приголомшлива дівчина; фігура🔥; Афродіта❤️ дивлячись на Вас Віра , прокидається Віра до прекрасного ); Шикарно❤️; обожнюю вас Віра❤️; красива, справжня, віра❤; побільше таких яскравих фарб❤️; слів не вистачає щоб вами повною мірою захопитися❤️4 Ну яка ж красива😍".

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