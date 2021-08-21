Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва залишилася в захваті від незвичайного номера на курорті
Так, 39-річна співачка, яка в даний час багато роз'їжджає по містах і країнах, поєднуючи роботу з відпочинком, опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких показала, як і де жила в Туреччині, передає Politeka.net.
"Тиждень тому була в Туреччині з концертом. Дуже сподобався формат номера Twin Villa. В окремій будівлі 4 двоповерхових номери (2 спальні), невелика тераса і басейн. Тому, як і обіцяла - ділюся🤍", - повідомила Брежнєва.
На кадрах Віра засвітила затишний номер в світлих тонах з дерев'яними панелями і дзеркалами, з невеликою вітальнею і милою спальнею, відкритим бассйном і зеленим двориком.
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Після Туреччини співачка викроїла трохи часу, щоб з'їздити до себе на батьківщину, в Україну. Однак планам артистки завадило її власне здоров'я.
"Прилетіла три дні тому до Києва. Зробити всі справи, зустрітися з друзями, погуляти по місту. Прилетіла і відразу прихворіла. Всі три дні і прохворіла. Справ зробила тільки половину... з друзями толком не зустрілася, до мами заскочила на 5 хв. Артистка року😂", - скаржилася Брежнєва в "сторіз".
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