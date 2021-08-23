Певица Вера Брежнева показала, как поддерживает тело в тонусе

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева родилась и выросла в Украине. Девушка попала в группу ВИА Гра и переехала в Россию, где живет и строит карьеру певицы по сей день. Красотка активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом видео, которые опубликовал фитнес-тренер Роман Смидюк, Вера была в лосинах и топе. Красотка делала упражнения, впечатляя фигурой.

"Небольшая часть нашей работы с @ververa

1. Отведение колена в сторону: 2 подхода по 25 повторений

2. Ротации грудного отдела: по 12 повторений на сторону

3. Махи прямой ногой на BOSU: 3 подхода по 25 повторений

4. Болгарский присед: 4 подхода по 12/14 повторений

5. Тяга жгута в стойке на колене: 3 подхода по 20 повторений с фиксацией

Часто удивляюсь, как несмотря на очень плотный график и немаленькие физ. нагрузки и без тренировок, @ververa находит силы и желание на дополнительные тренировки.

Но одно я понимаю точно, что только таким образом ей удается еще больше прогрессировать в форме и быть всегда сфокусированной на результате.

Тот момент, когда главное не время, а желание и "фокус", - написал тренер.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"У Вас отличный музыкальный вкус!", "Роман,вы большой молодец и авторитет в своем виде деятельности", "Какая викторовна умничка".

Напомним, Брежнева втиснулась в красные брюки и покрутила главными достоинствами

А еще Politeka сообщала, что Брежнева похвасталась люксовыми апартаментами в Турции с бассейном и террасой

Также Politeka писала, что Брежнева на прогулке без Меладзе заговорила о личном



