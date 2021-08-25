Знаменитая артиска и экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала в социальных сетях про пластическую операцию

Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является популярной артисткой. Девушка прославилась своим участием в коллективе "ВИА Гра". В 2007-ом году артистка покинула группу и начала сольную карьеру. Вера активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Вера отвечала на вопросы поклонников на своей странице в Инстаграм. Пользовательница сети спросила, зачем Вера удалила родинку, которая ей так шла.

"Удалила родинку по медицинским показаниям. Опаснее было её оставлять. Удалила все родинки сразу. Важен уход за этими местами после удаления. Для удаления нужно идти к доктору", рассказала Вера Брежнева.

Ранее у артистки была родинка с левой стороны под губой.

Также артистка поздравила украинцев с Днём Независимости.

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