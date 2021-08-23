Віра Брежнєва здивувала спільним фото з Леонідом Брежнєвим
Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва є уродженкою міста Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ, - прим. ред.). Справжнє прізвище у красуні Галушка, але дівчина для сцени вирішила використовувати прізвище державного діяча СРСР - Леоніда Брежнєва, який теж народився в Кам'янському. На новому знімку в Instagram Віра вирішила згадати кумедну ситуацію.
Красуня на знімку лежить в міні-купальнику, коли Леонід Брежнєв в окулярах стоїть ззаду.
"Приємний спогад з дитинства", - запропонував згадати один з фанатів віри.
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"Віра і Леонід Брежнєви, 1979 рік", - написала Брежнєва, додавши цей кумедний фотомонтаж, який сплив в 2020 році.
"Якщо серйозно, то пам'ятаю тільки хороше з дитинства. Одне велике класне Дружне дитинство в люблячій родині, де багато дітей, великі, водосховище, будівництва, полуниця в бабусиному саду, посиденьки з сестрами і мамою вечорами, піонерський табір, жуйки, гра в гумку, шашлики з батьками в лісі, Мівіна з подружками", - написала друга відповідь на питання Віра.
На другому фото красуня поділилася стрункими ніжками, адже один з фанатів попросив Брежнєву про це.
"Навіть розгубилася якось", - написала Віра під фото.
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