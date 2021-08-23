Вера Брежнева удивила совместным фото с Леонидом Брежневым
Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева является уроженкой города Каменское (бывший Днепродзержинск, - прим. ред.). Настоящая фамилия у красотки Галушка, но девушка для сцены решила использовать фамилию государственного деятеля СССР - Леонида Брежнева, который тоже родился в Каменском. На новом снимке в Инстаграм Вера решила вспомнить забавную ситуацию.
Красотка на снимке лежит в мини-купальнике, когда Леонид Брежнев в очках стоит сзади.
"Приятное воспоминание из детства", - предложил вспомнить один из фанатов Веры.
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"Вера и Леонид Брежневы, 1979 год", - написала Брежнева, добавив этот забавный фотомонтаж, который всплыл в 2020 году.
"Если серьезно, то помню только хорошее из детства. Одно большое классное дружное детство в любящей семье, где много детей, велики, водохранилище, стройки, клубника в бабушкином саду, посиделки с сестрами и мамой по вечерам, пионерский лагерь, жвачки, игра в резинку, шашлыки с родителями в лесу, мивина с подружками", - написала второй ответ на вопрос Вера.
На втором фото красотка поделилась стройными ножками, ведь один из фанатов попросил Брежневу об этом.
"Даже растерялась как-то", - написала Вера под фото.
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