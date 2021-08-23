Вера Брежнева удивила совместным фото с Леонидом Брежневым

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева является уроженкой города Каменское (бывший Днепродзержинск, - прим. ред.). Настоящая фамилия у красотки Галушка, но девушка для сцены решила использовать фамилию государственного деятеля СССР - Леонида Брежнева, который тоже родился в Каменском. На новом снимке в Инстаграм Вера решила вспомнить забавную ситуацию.

Красотка на снимке лежит в мини-купальнике, когда Леонид Брежнев в очках стоит сзади.

"Приятное воспоминание из детства", - предложил вспомнить один из фанатов Веры.

"Вера и Леонид Брежневы, 1979 год", - написала Брежнева, добавив этот забавный фотомонтаж, который всплыл в 2020 году.

"Если серьезно, то помню только хорошее из детства. Одно большое классное дружное детство в любящей семье, где много детей, велики, водохранилище, стройки, клубника в бабушкином саду, посиделки с сестрами и мамой по вечерам, пионерский лагерь, жвачки, игра в резинку, шашлыки с родителями в лесу, мивина с подружками", - написала второй ответ на вопрос Вера.

На втором фото красотка поделилась стройными ножками, ведь один из фанатов попросил Брежневу об этом.

"Даже растерялась как-то", - написала Вера под фото.

Напомним, Брежнева в мини-топе устроила горячую тренировку в спортзале, видео

А еще Politeka сообщала, что Брежнева не сдержала эмоций, пустившись в пляс рядом с Галкиным

Также Politeka писала, что Брежнева втиснулась в красные брюки и покрутила главными достоинствами



