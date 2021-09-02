Російська співачка Віра Брежнєва опинилася в Києві

Як пише Politeka.net, зараз в Україні проходить Ukrainian Fashion Week, який проводять в "Мистецькому Арсеналі". Там вже встигла відзначиться дружина Дмитра Монатіка-Ірина. Катя Осадча теж з'явилася на заході в рамках зйомок "Світське життя". Приїхала на тиждень моди і російська виконавиця українського походження Віра Брежнєва.

На нових кадрах, які Осадча опублікувала в Instagram, Катя була разом з вірою. Телеведуча цього разу вирішила надіти костюм і великий капелюх. Віра теж одягла костюм, а на шиї зв'язала кофту. Парочка обнялась для фото, поки їх знімали.

На ще одному сторіс Осадча вже була з Могилевською. Наталія для заходу обрала сукню з широким поясом на талії.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під сторісами, адже в цьому розділі Instagram функцій таких немає.

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