Российская певица Вера Брежнева оказалась в Киеве

Как пишет Politeka.net, сейчас в Украине проходит Ukrainian Fashion Week, который проводят в "Мистецьком Арсеналі". Там уже успела отметится жена Дмитрия Монатика - Ирина. Катя Осадчая тоже появилась на мероприятии в рамках съемок "Светская жизнь". Приехала на неделю моды и российская исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева.

На новых кадрах, которые Осадчая опубликовала в Инстаграм, Катя была вместе с Верой. Телеведущая в этот раз решила надеть костюм и большую шляпу. Вера тоже надела костюм, а на шее связала кофту. Парочка обнялась для фото, пока их снимали.

На еще одном сторис Осадчая уже была с Могилевской. Наталия для мероприятия выбрала платье с широким поясом на талии.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под сторисами, ведь в этом разделе Инстаграм функций таких нет.

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