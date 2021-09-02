Российская певица Вера Брежнева оказалась в Киеве
Как пишет Politeka.net, сейчас в Украине проходит Ukrainian Fashion Week, который проводят в "Мистецьком Арсеналі". Там уже успела отметится жена Дмитрия Монатика - Ирина. Катя Осадчая тоже появилась на мероприятии в рамках съемок "Светская жизнь". Приехала на неделю моды и российская исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева.
На новых кадрах, которые Осадчая опубликовала в Инстаграм, Катя была вместе с Верой. Телеведущая в этот раз решила надеть костюм и большую шляпу. Вера тоже надела костюм, а на шее связала кофту. Парочка обнялась для фото, пока их снимали.
На еще одном сторис Осадчая уже была с Могилевской. Наталия для мероприятия выбрала платье с широким поясом на талии.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под сторисами, ведь в этом разделе Инстаграм функций таких нет.
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