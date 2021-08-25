В семье известного музыкального продюсера Константина Меладзе произошла беда

Как пишет Politeka.net, его 17-летняя дочка Лия попала в больницу, оказавшись прикованной к больничной койке. Об этом стало известно из ее Инстаграм, где девушка опубликовала несколько кадров из больницы. На фото Лия лежала на кровати, а к ее рукам были привязаны трубки.

«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом. Все самое страшное в прошлом, сейчас только поесть и посмотреть супербабушку», - подписала сторис девушка.

Девушка не стала рассказывать, что именно произошло с ней, но из сторис стало понятно, что ее положение было критическим. Звездный отец также никак не прокомментировал ситуацию. В целом, Константин Меладзе очень редко делится с поклонниками подробностями из своей личной жизни.

Как известно, Лия – дочь Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Также у артиста есть дочь Алиса и сын Валерий, который страдает аутизмом.

Отметим, что Меладзе поддерживает отношения с детьми, хоть во время развода с их матерью и не смог быть с ними до конца откровенным. Как признавался продюсер в одном из интервью, серьезный разговор он возложил на плечи своей бывшей жены.

Добавим, что дочка Меладзе уже позиционирует себя как творческая личность. В ее блоге написано, что она музыкант.

Напомним, что Меладзе без жены появился на яхте в компании эффектной брюнетки, кадры: "Мгновения радости".

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