Продюсер Костянтин Меладзе розповів про важливу подію в житті сім'ї

Брат Костянтин і Валерій Меладзе росли в грузинській родині разом з молодшою сестрою, Ліаною, передає Politeka.net.

У своєму новому пості в Instagram продюсер розповів про важливу дату в житті сім'ї. На знімку Костянтин позував разом з брюнеткою на яхті, він обійняв жінку за плечі. При цьому ніде не було видно дружини продюсера, Віри Брежнєвої.

Як виявилося, це була Ліана, яка 14 серпня святкує свій день народження.

"Сьогодні свій День народження відзначає Ліана Меладзе! 🎂 Молодша сестра Костянтина і Валерія, а також талановитий продюсер артистів лейблу @velvetmusic

🎶 Ліана, ми бажаємо, щоб Ваше життя було наповнене добром і світлом сонця. Щоб все хороше, що є в ньому є: миті радості й любові примножувалися з кожним днем. Наполегливості і терпіння у вирішенні щоденних завдань! Будьте щаслива!🙌 Вітаємо!🥂 ",- написано в публікації.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Вітаю!!!...😉🎉🎂🎉🎂🎉🎂🎈🌻🎈🌻🎈🌻", "🙌Вітаю!!! І з Медовим спасом Вас!!!", "З днем народження!", "З днем народження❤️", " Ліана вітаю з днем народження!!! Дай бог здоров'я вам і вашій родині. Енергії та святкового настрою на весь Новий Рік".

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