Популярна співачка Віра Брежнєва в інтерв'ю розповіла, яке рішення вони прийняли з чоловіком Костянтином Меладзе

Як передає Politeka.net, Віра Брежнєва є відомою артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", яку продюсує Костянтин Меладзе, там вони і познайомилися. Співачка пішла з колективу в 2007-му році, після чого вона почала кар'єру сольної артистки. Віра активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя.

Цього разу Віра Брежнєва дала інтерв'ю виданню "Bestin.ua". Там вона розповіла про реліз нової пісні "Рожевий дим", і чому вона виконана саме в такому музичному напрямку.

"Знаєш, ми шукали нове для мене звучання. Якщо ти пам'ятаєш, в 2010 році несподівано знайшлася ця танцювальна музика з елементами етно — в "Любов врятує світ" — і ми зрозуміли, що цей стиль мені дуже підходить. Природно, реакція публіки теж була очевидна. Так ми і були в цій ніші, поки обидва-і я, і Костя — втомилися від цього напрямку. Почали пробувати інше. Спробували-подивилися реакцію, спробували — подивилися реакцію. Буває так, що публіка звикає до тебе в певному образі, і це складно потім змінити.", розповіла співачка.

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