Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева призналась, не против снова стать матерью и родить ребенка любимому мужчине – продюсеру Константина Меладзе.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Вера Брежнева, которая почти шесть лет замужем за известным продюсером и композитором Константином Меладзе, призналась, что хочет снова родить ребенка. Однако, у них с мужем это пока не получается. Об этом сообщает "Радио КП".
"Как женщина может не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи", — говорит Брежнева.
О причинах, которые не позволяют Вере забеременеть, она не рассказывает. Однако проговорилась, что не против рассмотреть вариант суррогатного материнства. По словам певицы, с возрастом она начала понимать, почему многие звезды начали пользоваться такой услугой.
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Отметим, что 39-летняя Брежнева стала супругой 55-летнего Меладзе почти шесть лет назад. У пары разница в возрасте 16 лет, у обоих есть дети, но нет совместных. Надо сказать, что даже обвинения в домогательствах в Константина Меладзе от известных певиц не нарушило семейную идиллию в этой паре. Однако, после скандала Вера призналась, что мечтает уехать с мужем в кругосветное путешествие.
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