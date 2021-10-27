23 октября состоялась премьера нового сезона шоу "Маска", в котором представили новых персонажей - украинцы вместе со звездными детективами ломают голову, кто же скрывается в костюме того или иного персонажа.

Звездными детективами, как и в первом сезоне, стали Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских, сообщает Politeka.net.

В первом выпуске рассекретили героиню Баян, ею оказалась актриса Инна Белоконь - знаменитая "мама" Верки Сердючки.

Сейчас перед зрителями и детективами стоит задача раскрыть личности остальных персонажей. В официальной группе шоу "Маска" опубликовали фото Гориллы, в Сети начались споры, кто же скрывается в костюме.

"Кто спрятался под маской Гориллы? 🤔

Зрители считают, что в образе могут быть Дмитрий Танкович @tankovichd, Юрий Ткач @yuriy_tkach, Потап @realpotap или Виктор Павлик @viktorpavlik. Как вы думаете, кто угадал? Делитесь в комментариях", - написали авторы поста.

Большинство ставили единицу под записью, а также писали другие комментарии:

"Шо в маске, шо без маски - ПТП😂😂😂😂", "Классное шоу, всегда смотрю, ржу😂😂с жюри. Еще не слышали же как поет Горила)))", "Полякова снова будет орать "Сандулеса". Если эксперты занимаются фигней, не угадывают, а ждут когда и так маску снимут, то чего там думать".

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