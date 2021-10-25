Вторая жена украинского телеведущего, звезды шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк впечатлила ярким образом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала видео, сделанное во время ее новой фотосессии. Кристина выбрала черное мини и соблазнительные ботфорты. Она с энтузиазмом позировала на камеру, хвастаясь отменной фигуркой.

«А почему бы и нет??? Люблю в себе свои разные стороны! Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой - с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый!», - подписала видео Кристина.

В комментариях ей оставили массу восторженных слов.

«Крута съемка», «Огонь», «Ауф», «Вауу, через наушники аж кайф. Музыка огонь, и поёте приятно слуху», «Огонь! Такой и должна быть настоящая женщина!) Разной», «Какая красота», «Ты просто космос», - пишут пользователи сети.

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