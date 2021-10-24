Дружина успішного телеведучого Володимира Остапчука, зіркою "Співають всі" і "Маска", Христина показала себе і розповіла про майбутні пологи.

Як пише Politeka.net, Христина Горняк вийшла за Володимира Остапчука у 2020 році. Нещодавно пара відсвяткувала першу річницю весілля. Христина і Володимир вирішили побудувати свій будинок, планування якого нещодавно показували українцям в Instagram. А на нових сторіс дружина Остапчука вирішила відповісти на питання про пологи після 35 років.

На новому фото Христина була в кофті, штанях і топіку. Зірка стояла біля паркану, а образ доповнила стильними окулярами. Дружина Остапчука вирішила поговорити з фанатами, запропонувавши задавати питання.

"Не боїтеся, що після 35 важко народити дитину?",- запитав фанат.

"Ні. У мене, слава Богу, всі показники говорять, що я можу бути на цю тему спокійна. Адже є ситуації, коли і в 20 складно народити, думаю, що це не завжди у віці проблеми", - написала Христина.

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