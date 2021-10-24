Жена успешного телеведущего Владимира Остапчука, звездой "Співають всі" и "Маска", Кристина показала себя и рассказала о будущих родах.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк вышла за Владимира Остапчука в 2020 году. Недавно пара отпраздновала первую годовщину свадьбы. Кристина и Владимир решили построить свой дом, планировку которого недавно показывали украинцам в Инстаграм. А на новых сторис жена Остапчука решила ответить на вопрос о родах после 35 лет.

На новом фото Кристина была в кофте, штанах и топике. Звезда стояла у забора, а образ дополнила стильными очками. Жена Остапчука решила поговорить с фанатами, предложив задавать вопросы.

"Не боитесь, что после 35 тяжело родить ребенка?", - спросил фанат.

"Нет. У меня, слава Богу, все показатели говорят, что я могу быть на эту тему спокойна. Есть ведь ситуации, когда и в 20 сложно родить, думаю, что это не всегда в возрасте проблемы", - написала Кристина.

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