Ну яка ж красуня

Нова дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася в мережі гарячими кадрами з нової фотосесії в спальні.

Як повідомляє Politeka.net, друга дружина відомого телеведучого, ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня розбурхала мережу пікантними кадрами зі спальні.

На нових фотографіях Христина відображена в просторій світлій кімнаті, вмостившись на ліжку з білими простирадлами. Перед камерою дівчина з'явилася в спокусливому білосніжному корсеті, який підкреслив тонку талію і пружні принади. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий стриманий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фото Горняк написала: "Сьогодні захотілося додати трохи ніжність у свою стрічку! Мяу!". Шанувальники тут же почали коментувати нову фотосесію красуні: "Красуня", "Краса", "Перше фото ну дуже ніжне і красиве", "Красива", "Шикарна", "Шедеврально", "Миленька", "Христина, Ви прекрасні!".

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