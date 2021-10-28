В прошло воскресенье вышел премьерный выпуск второго сезона шоу "Маска", в котором украинцев не только интригуют, но и веселят звездные детективы, один из которых особенно насмешил зрителей.
Звездные детективы Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских пытаются отгадать героев шоу, и параллельно дарить зрителям хорошее настроение, сообщает Politeka.net.
В премьерном выпуске Андрей Данилко решил похвастаться своим талантом брать высокие ноты, однако у него это не особо вышло. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Неловкая ситуация насмешила зрителей, детективов и самого Андрея Данилко.
"У меня не тот день. Я не распет... Я сейчас просто застеснялся", - наигранно смутившись произнес Данилко.
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"Обожаем наших детективов 😁 Андрей Михайлович, вы лучший!", - написали авторы поста в официальной группе проекта.
За два часа публикация быстро собрала более 3000 просмотров и много комментариев:
"Как я люблю этого парня!!!!", "Без него шоу было бы не такое 😁😘", "Андрей Михайлович топ 🔥🔥❤️ кайф, обожаю", "Без Данилко шоу не шоу)))", "Данилко суперстар🔥", "Наш оперный певец и мой земляк", "Какой он прикольный 😂😂😂", "😂😂😂вызовите мне такси 🤣🤣🤣", "😂😂😂😂 лицо просто кайф выражение".
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