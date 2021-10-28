Цікавий випуск очікує фанатів "Маски" та Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) - колеги засмущали співака і пообіцяли відшукати йому наречену.
Прем'єра другого сезону шоу "Маска" відбулася 23 жовтня. Організатори запевнили глядачів, що цього разу проект буде ще більш цікавим та інтригуючим. Крім 20 персонажів, яких зірковим детективам Олі Поляковій, Насті Каменських, DZIDZIO і Олегу Виннику належить розгадати, веселити народ будуть й самі члени журі.
Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео, в якому показали фрагмент майбутнього ефіру, що відбудеться 30 жовтня, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Зіркові детективи шоу "Маска" шукатимуть дружину для Андрія Данилка. Хто стане претенденткою на його серце? Дивіться о 21:00 на каналі "Україна" 😉", - йдеться в повідомленні.
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"Залишився один незайманий Андрюшечка, але ми тобі кого-небудь знайдемо", - втішила співака Полякова.
"Знайдемо когось, не хвилюйся!", - повторила Каменських.
Данилко тільки загадково посміхнувся на пропозицію колег.
Користувачі Мережі в передчутті: "цікаво"; "вже чекаю😂"; "Андрій Миколайович топ ❤ ❤ ️кайф, обожнюю"; "Данилко суперстар🔥"; "без Данилка шоу не шоу)))".
Нагадаємо, Данилко потрапив у незручну ситуацію на шоу "Маска", кадри опинилися в мережі: "я зараз просто засоромився"
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