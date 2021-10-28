Любопытный выпуск ожидает фанатов "Маски" и Андрея Данилко (Верки Сердючки) - коллеги засмущали певца и пообещали отыскать ему невесту.

Премьера второго сезона шоу "Маска" состоялась 23 октября. Организаторы заверили зрителей, что в этот раз проект будет еще более интересным и интригующим. Кроме 20 персонажей, которых звездным детективам Оле Поляковой, Насте Каменских, DZIDZIO и Олегу Виннику предстоит разгадать, веселить народ будут и сами члены жюри.

Так, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором показали фрагмент предстоящего эфира, что состоится 30 октября, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Звездные детективы шоу "Маска" будут искать жену для Андрея Данилко. Кто станет претенденткой на его сердце? Смотрите в 21:00 на канале "Украина" 😉", - говорится в сообщении.

"Остался один девственный Андрюшечка, но мы тебе кого-нибудь найдем", - утешила певца Полякова.

"Найдем кого-то, не волнуйся!", - повторила Каменских.

Данилко только загадочно улыбнулся на предложение коллег.

Пользователи Сети в предвкушении: "Любопытно"; "Уже жду😂"; "Андрей Николаевич топ 🔥🔥❤️кайф, обожаю"; "Данилко суперстар🔥"; "Без Данилко шоу не шоу)))".

Напомним, Данилко попал в неловкую ситуацию на шоу "Маска", кадры оказались в Сети: "Я сейчас просто застеснялся"

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