Популярная артистка Инна Белоконь, которая известна как "мама" Верки Сердючки заинтриговала фото с кольцом.

Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений.

Так, на этот раз на странице Верки Сердючки опубликовали новое фото. На снимке артистка Инна Белоконь показывает кольцо на безымянном пальце, чем интригует поклонников. Также, стоит отметить, что сзади неё загадочный человек, который показывает и своё кольцо.

"Внимание! Фото-загадка. Вопрос: В чем же загадка?", - заинтриговала фанатов Инна Белоконь.

Под фото поклонники оставили несколько комментариев: "Скоро во всех новостях страны: «Данилко женился на маме Верки Сердючки и выставил фото с кольцами в инстаграм»", "

Кольца разные! И это не Данилко сзади!", "Инна и Дима Волканов на гавайской вечеринке. Алоха!", "Почему на фотографии три женские руки", "Инна и...?", "Поженились? Горько".

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