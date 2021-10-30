Украинская певица Оля Полякова, которая на днях презентовала новую песню с Михаилом Хомой, решила сразу после крупного концерта отправиться с семьей в Сицилию.

Оля Полякова традиционно 26-го числа дала концерт во Дворце спорта со своей программой «Королева ночи», однако в этот раз это был последний концерт в таком формате. Как оказалось, звезда готовит другой стиль в новом шоу.

Перед тем, как презентовать наработки и приступить к очередным гастролям, звезда решила побаловать себя и детей. Поэтому они отправились в Сицилию, где проводят хороший отдых.

Сначала Полякова пожаловалась на холодную погоду и подметила, что это немного меняет планы. Однако уже сегодня утром им повезло оказаться в тепле и теперь они наслаждаются временем с семьей.

В желтой футболке и со вспушенными волосами Полякова прогулялась в цветущем саду и похвасталась, как ей хорошо в отпуске: «Какая красота сегодня» - сказала Ольга.

Ранее Оля откровенно рассказала о том, что она сделала со своими лицами, чтобы нравится себе, какими процедурами пользуется, и прибегала ли к пластическим операциям. Поговорили звезды также и о весе, питании и ограничениях.

"Я делаю ботокс с 23-х лет. И показываю почему – есть у меня вечно напряженная мышца, я делаю ботокс раз в восемь месяцев. У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию из-за проблемы –а так я бы ее делала, если честно. Не делаю биоревитализацию. У меня папулы сходят по неделям, и когда все опухает, это не становится на место и получается еще больше морщин".

Напомним, что Полякову после дерзкого эксперимента не признали: «Думала, это Собчак».

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