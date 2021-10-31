Украинская певица Оля Полякова, недавно объявившая о скором выходе ее новой композиции, дала обширное интервью Маше Ефросининой и не побоялась показать себя настоящую в эфире.

Оля Полякова уже не первый раз дает интервью телеведущей и рассказывает о себе. В этот раз звезды затронули тему ухода за собой, похудение и бодипозитив.

В особенности звезды также порассуждали о натуральности и уколах красоты.

Причем Полякова подчеркнула, что мужчины выбирают некрасивых только потому, что красивые их недостойны, по их мнению Она поспешила добавить, что не встречала некрасивых женщин, которым бы удалось очаровать кого-то, что возмутило Машу Ефросинину.

«Мы все в этом мире где-то неуверенные в себе. Эта неуверенность дается нам для роста личности, развиваться надо. Как полюбить себя? Могу сказать только одно: работать и ждать. Ждать, пока ваши перемены дойдут до цели.

И потом с возрастом ты начинаешь делать эти все процедуры, не жрать после семи, не бухать. Делать маски разные».