Известная певица Ольга Полякова, которая вместе с Машей Ефросининой ведет шоу "Взрослые Девочки" ударила по плечу свою коллегу.

Как передает Politeka.net, недавно телеведущая Маша Ефросинина и певица Ольга Полякова сделали своё шоу на ютуб-канале под названием "Взрослые Девочки". Там они обсуждают женские проблемы и актуальные темы.

Так, на этот раз в новом выпуске шоу "Взрослые Девочки" произошел курьезный случай. Девушки обсуждали купальники и выбирали, слитный или раздельный. Ольга Полякова сказала, что с таким животом, как у неё, она выберет раздельный купальник.

А Маша Ефросинина выбрала слитный, и аргументировала это той же причиной.

После этих слов Ольга Полякова подняла руку и ударила Машу Ефросинину по плечу.

"У тебя *****ый живот!", - закричала певица.

"Спасите меня, она меня бьет! Меня бьет Полякова! Насилие!", - в ответ прокричала телеведущая.

Ольга Полякова этот поступок объяснила тем, что видела Ефросинину в бане, и заметила, что у телеведущей нет целлюлита, и у неё идеальная фигура.

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