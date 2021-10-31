Известная телеведущая Маша Ефросинина отправилась на Мальдивы и показала свою фигуру в голубом купальнике.
Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши. Сейчас телеведущая является одной участниц команды на шоу "Маскарад".
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Маша Ефросинина вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром отправилась на отдых на Мальдивы.
"Наконец-то и у меня будет такой видос", - с радостью сказала Маша Ефросинина.
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Также, она показала, как проводит время на острове. Телеведущая в течении долгого времени жаловалась на то, что очень много работает и не успевает отдыхать. На кадре она лежит около бассейна и читает книгу.
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