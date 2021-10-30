Известная телеведущая Маша Ефросинина засветилась на телешоу "Маскарад" в шикарном обтягивающем черном платье, в котором показала свою идеальную фигуру.

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши. Сейчас телеведущая является одной участниц команды на шоу "Маскарад". Суть шоу - угадать, кто прячется за маской.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото. На кадрах Маша Ефросинина в обтягивающем латексном платье черного цвета показывает свою идеальную фигуру. Стоит отметить, что в этом платье телеведущая показала все свои достоинства. В этом наряде она появилась на телешоу "Маскарад".

"Сегодня в шоу "Маскарад" у меня не только платье, в которое меня запаковывали всем павильоном, но и два новых героя - взрыв мозга!

Встречаемся на "1+1" в 20:20", - заявила Маша Ефросинина.

Поклонники оставили множество комментариев для телеведущей: "Можно вынести эту красоту?", "Ну вау", "Маша, Вы идеальная красотка", "У Поляковой взяли поносить?", "Неприлично идеальная фигура".

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