Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась вдохновляющей историей об отношениях, которую смогла понаблюдать на отдыхе с семьей.

На днях знаменитость вместе со своим мужем и сыном отправилась на Мальдивы. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Ефросинина рассказала, что на отдыхе они заметили необычную пару, которая каждый день сидит рядом с ними в ресторане.

Маша рассказала, что это мужчина и женщина в возрасте, которые постоянно держатся за руки, весело смеются и выпивают каждый вечер по бутылке ледяного шампанского.

«Она не красит волосы, при этом все время в мэйке и мило так, очень заливисто смеётся с каждой Его шутки. Он гладит ее по руке и улыбается нам светлой и беззаботной улыбкой всякий раз, когда мы встречаемся глазами», - написала ведущая.

По словам Ефросининой, они с ее мужем Тимуром решили, что тоже хотят быть такой романтичной парочкой, однако все сразу же пошло не так из-за оплошности их сына.

«Мы с Тимуром решили, что тоже хотим быть такими лёгкими. Решили сделать к этому первый шаг, как Саня разбил стакан с соком, уронил тарелку и испачкался соусом из блюда, которого мы ждали час. Так и быть, подумали мы, начнём быть лёгкими с завтрашнего дня», - подытожила звезда.

Она поделилась атмосферными фото, сделанными на фоне мальдивских пейзажей. На снимках Ефросинина позирует в обнимку с мужем. Ведущая уточнила, что фотографии сделаны их сыном.

Напомним, свидание Ефросининой с возлюбленным едва не закончилось трагедией.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в купальнике показала, как развлекается с любимыми мужчинами на Мальдивах, фото.

Также Politeka писала, что Ефросинина на шикарном отдыхе похвасталась необычным подарком от Ирины Билык.