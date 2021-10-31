Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая на днях выпустила очередной интервью с Олей Поляковой, показала себя в совершенно непривычных и новых образах.

Телеведущая не зацикливается на одном образе и нередко принимает участие в разных проектах, также звезда любит смешить фанатов неловким видом, высмеивая классические образы «для дома». К примеру, Ефросинина уже не раз показывала, как иногда можно выглядеть дома, когда банально не хочется наряжаться.

В этот же раз в парике с рыжими локонами, банным синим халатом, в темных лосинах и с гетрами Ефросинина превратилась в типичную домохозяйку, которая к тому еще держит сигарету в руках. А вот образ воинственной пиратки звезда подошел намного больше

«Чё по Лиге? Смотрели? Пиратша или пожившая озаботка? Торжественно поздравляю нас с @moya_provincia с выходом в финал 🙌🏻» - высказалась Ефросинина.

Поклонники поддержали:

«Класс🔥; Маша 😂❤️; Гримерке Октябрьского Дворца ☺️ Родные места )) классное видео 👏 😅; Агонь 👏; Маша, мы любим вас за умение показать настоящую себя; Супер! 😂; Супер! Мария, образ с рыжими волосами - просто потрясный! 100 из 10 🔥 Ну как иначе?; Офигенная женщина в любом возрасте!🔥; Рыжеволосая женщина-это нечто....ха.ха..супер».

Также новом посте на своей странице в Инстаграм Ефросинина рассказала, что на отдыхе они заметили необычную пару, которая каждый день сидит рядом с ними в ресторане.

«Она не красит волосы, при этом все время в мэйке и мило так, очень заливисто смеётся с каждой Его шутки. Он гладит ее по руке и улыбается нам светлой и беззаботной улыбкой всякий раз, когда мы встречаемся глазами», - написала ведущая.

Напомним, свидание Ефросининой с возлюбленным едва не закончилось трагедией.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в купальнике показала, как развлекается с любимыми мужчинами на Мальдивах, фото.

Также Politeka писала, что Ефросинина на шикарном отдыхе похвасталась необычным подарком от Ирины Билык.