Жена ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась кадрами новой фотосессии в ярком зеленом платье.

Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша Горняк активно ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно радуя 105 тысяч своих фолловеров новым контентом.

В новом посте Кристина Горняк поделилась эмоциональными кадрами. Она позировала в зеленом вязаном платье. На лицо она нанесла макияж в естественных тонах.

Муж Кристины Владимир Остапчук не смог пройти мимо таких кадров.

«Фото просто🔥. Богиня моя ❤», - написал он.

Остались в восторге и фолловеры Горняк.

«Вау», «Боже, какая красивая», «Ничесе❤ ну это вообще отпад», «Блин, крутая съёмка !!! Блеск», «Нереальные фотки🔥 такая вы харизматичная😍 у вас получился красный тандем», «Такая красивая просто ппц», «Клааассс🔥🔥🔥 фото нереальные, в таком игривом и дерзком образе мы вас ещё не видели», - пишут в комментариях.

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