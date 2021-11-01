Жена ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк пожаловалась, что часто слышит странные замечания в свой адрес и решила ответить хейтерам.

Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша Горняк написала об этом на своей странице в Инстаграм.

«Многие мне пишут, что неудача – это в 35 лет ещё не стать матерью, а постоянно лишь ходить в рестораны и на работу, путешествовать не думая, что часики - то тикают, или то, что я до 32 была не замужем, или что мой муж разведён, а я вторая его жена… А ведь на самом деле неудача так не выглядит», - написала жена Владимира Остапчука.

Кристина Горняк рассказала, что прочла строки психолога, с которыми согласна. Там среди примеров неудач приводятся такие примеры: выйти замуж за самого умного, перспективного и красивого, но ни капли его не любить; ни дня не прожить так, как вы хотите; работать на самой престижной работе, но ненавидеть её.

Также Кристина пополнила список вариантами от себя:

Это каждый день жить и думать, как кому-то угодить, а про свои ощущения забыть!

Это переживать о чужом мнении, и не чувствовать своих желаний!

Это постоянно разрешать нарушать свои границы, думая, что так легче и безболезненнее!

Это не познать любовь к самому себе!

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