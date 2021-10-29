Жена ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась подробностями об их совместной поездке в Париж, куда они сбежали из Украины на два дня.

Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша Горняк рассказала о том, как они с Остапчуком улетели в Париж на два дня, после чего она решила остаться в городе еще на два дня, однако теперь уже со своими подругами.

По словам Кристины, до этого она уже посещала город любви несколько раз, поэтому знала, что по его улицам стоит много гулять пешком.

«Жили мы с видом на Эйфелевую башню, а за углом был Grand Opera-просто WoW, просто мечта! Просыпались в этот раз рано, чтобы все успеть, так и вышло!... Посетили Оперный театр - рекомендую! Посетили дом-музей YSL- это ощущение тоже незабываемое!», - поделилась впечатлениями жена ведущего.

Она добавила, что многие места оказались полностью забронированы, поэтому у них с мужем появился стимул вернуться в Париж уже весной.

«Полюбила я Париж, а ещё больше полюбила наш Париж с Вовой. Обязательно вернёмся!», - написала Горняк.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук с изуродованным лицом поразил видом на съемках.

Как сообщала Politeka, гордый Остапчук засветился с Шуфутинским, который внесен в базу "Миротворца".

Также Politeka писала, что жена ведущего «Маски» Остапчука очаровала пикантным видом в ботфортах и мини.