Владимир Остапчук, ведущий популярного проекта "Маска", показал необычный образ для праздничного выпуска шоу на Хэллоуин, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным телеведущим. Звезда снялся в "Співають всі", а теперь занят проектом "Маска", второй сезон которого стартовал недавно. На страничке Инстаграм проекта появилось фото нового образа Владимира для выпуска.

Как оказалось, Остапчук решил стать Фредди Крюгером из культового фильма "Кошмар на улице Вязов". Владимир стоял в рваном свитере, в маске, а также с рукой, на которой были лезвия вместо пальцев.

"Во втором выпуске шоу МАСКА ведущий Владимир Остапчук @vova_ostapchuk продемонстрирует образ жуткого персонажа фильма «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера.

«Создание этого образа заняло 4 часа. Процесс, конечно, очень кропотливый, я даже не представляю, как люди снимаются в кино и несколько месяцев ходят с таким гримом. Это просто другое лицо!», – рассказал ведущий.

Ставьте в комментариях для Владимира, если понравилось его перевоплощение", - было написано под фото.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Крутой", "Настоящий Фредди Крюгер, но мирный", "Будет выставка масок 2го сезона в цуме?", "Без Вовы, как и без наших судей сезона, шоу не такое яркое", "Очень круто".

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